Ключевые моменты:

Этой ночью по Украине было выпущено 113 дронов, из них около 50 — типа «Shahed». ПВО уничтожила или подавила 86 из них.

Больше всего пострадала Днепропетровская область — там были прямые попадания, пожары и повреждения объектов инфраструктуры.

На фронте за сутки зафиксировано 182 боевых столкновения. Защитники отбили десятки атак и нанесли врагу значительные потери.

Масштабная атака дронов по Украине: последствия

В ночь на 15 октября российская армия запустила по Украине 113 ударных беспилотников, около 50 из них — типа «Shahed». По информации Воздушных сил, 86 вражеских дронов были сбиты или подавлены в разных регионах страны — на севере, юге и востоке.

Однако 26 дронов достигли цели — зафиксированы попадания на 11 локациях, а также падения обломков на ещё одной.

Наиболее серьёзная ситуация сложилась в Днепропетровской области. В регион было направлено большое количество дронов, 37 из которых удалось уничтожить. В результате атак возникли пожары в Павлограде, Каменском и Славгородской громаде. Повреждена энергетическая инфраструктура, разрушены объекты транспорта и промышленности. Один 19-летний парень получил ранения и был госпитализирован.

По команде Укрэнерго в Днепропетровской области применены экстренные отключения.

Продолжались удары и по другим районам области, в том числе по Никопольщине и Межевской громаде. Противник применял как FPV-дроны, так и реактивные системы «Град». В некоторых случаях возникали пожары в частных домах. Также накануне были разрушены объекты инфраструктуры в Покровской громаде из-за сброса управляемых авиабомб (КАБов).

Ситуация на фронте: бои, авиаудары и потери врага

Российские войска захватили три села на Донбассе — Перестройку, Комар и Мирное, сообщает Deep State. В том же районе они продвинулись под Воскресенкой. Севернее, уже на территории Днепропетровской области, россияне продвинулись около Ивановки.

По всей линии фронта за сутки произошло 182 боевых столкновения, сообщили в Генштабе ВСУ.

Особенно напряжённой остаётся обстановка на Покровском направлении — там украинские военные отразили 69 атак. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано пять боёв, десятки обстрелов и сбросы управляемых авиабомб.

На Александровском направлении силы обороны успешно остановили 26 атак возле населённых пунктов в Запорожской области и на границе с Донецкой.

За сутки враг применил более 100 авиаударов, 225 управляемых авиабомб, 85 обстрелов из РСЗО и в целом провёл 4429 обстрелов.

ВСУ в ответ поразили 6 районов сосредоточения личного состава врага, пункт управления дронами, ПВО и два важных военных объекта.

По уточненным данным, подтверждено повторное поражение в ночь на 13 октября нефтебазы во временно оккупированной Феодосии, который является важным логистическим звеном в снабжении российских войск горюче-смазочными материалами. Повреждены 16 резервуаров с топливом, уцелевшие после предыдущей атаки. На территории предприятия продолжается масштабный пожар.

Кроме того, в ночь на 14 октября подразделения Сил обороны Украины поразили радиолокационную станцию РЛС П-18 в Красной Поляне (Крым), пункт управления БПЛА в Олешках на Херсонщине и склад боеприпасов в районе Макеевки (Донецкой области).

