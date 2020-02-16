Мэрия Одессы предлагает признать крушение танкера “Делфи” чрезвычайной ситуацией

Городская комиссия по техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) хочет признать крушение танкера Delfi у берегов Одессы чрезвычайной ситуацией регионального уровня. Экологическая угроза может возникнуть, когда судно начнут поднимать и эвакуировать, считают в мэрии.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Такое решение должна утвердить областная комиссия ТЭБ Одесской облгосадминистрации. Городская комиссия уже направила обращение в ОГА.

В горсовете убеждены, что статус чрезвычайной ситуации ускорит эвакуацию судна, позволит быстрее оформить все необходимые документы и провести процедуры.

А тем временем танкер стал достопримечательностью Одессы. Судно потерпело крушение у пляжа «Дельфин» в конце ноября 2019 года, но уже завоевало Google. Приложение Google-карты включило его в список достопримечательностей Одессы (рейтинг – 4,6). Более того, затонувший корабль побил рейтинги популярности других знаковых мест города.

Собственник судна не спешит выполнять свои обязательства и убирать корабль с волнореза, а Администрации морских портов на это понадобится минимум 120 дней и 20-25 миллионов гривен. Потому, по словам заместителя городского головы Андрея Котляра, «будет хорошо, если танкер удастся убрать с пляжа до конца года».

А пока вопрос будет решаться, в мэрии планируют приставить к объекту мобильные и стационарные посты охраны и закрыть пляж «Дельфин» для отдыхающих.

Напомним, танкер-бункеровщик Delfi сорвался с якоря в сильный шторм. 22 ноября 2019 года судно село на мель и завалилось на бок в районе одесского пляжа “Дельфин”. Изначально в эпицентре аварии оказался в 157 раз превышен уровень загрязнения воды нефтепродуктами. Позже их концентрация уменьшилась до 19. Однако экологи опасаются, что в случае повышения температуры могут произойти новые выбросы.

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