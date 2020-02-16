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Новости Одессы и Одесской области

Экомаршрут: одесситы активно сдают мусор на переработку

Экомаршрут: одесситы активно сдают мусор на переработку

В Одессе успешно продолжается акция по сбору отсортированного мусора, который забирают на переработку. В разные районы города приезжает грузовой транспорт. Все желающие могут сдать вторсырье.

Сегодня мусор собирали в Суворовском районе: Пересыпь (конечная остановка 191 маршрутки), “Сити-центр”, Таврия “Суворовский” и “Ривьера”.

Организаторы акции ОО “Мiсто Майбутнього” рассказали корреспонденту “Одесской жизни”, что сейчас у них есть возможность проводить такую акцию каждое воскресенье.

Ранее возникали проблемы со складом, и акцию проводили только такое каждое первое воскресенье месяца. Но теперь количество «маршрутов» увеличили. Перед тем, как выехать за мусором, организаторы изучают запросы по каждому району, а также проводят опросы Facebоok.

Они очень довольны, что “Экомаршрут” получил такой отклик у одесситов. “Мiсто Майбутнього” даже получает финансовую поддержку.

Глава этой организации Андрей Куцак отметил, что на данный момент в Одессе нельзя перерабатывать “тетра-паки”. “Поэтому сейчас мы не можем их принимать, потому что у нас нет склада для сбора и отправки в Киев”, – пояснил он. Это, например, кофейные стаканчики, упаковки от сока и т.п. Это называется «смешанная упаковка».

Напомним, ранее жители Одессы тоже активно присоединялись к участию в этой экологической акции.

Фото: Артем Виноградов

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Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
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36 лет назад в 1984 г. несколько лет я жила в ГДР. Возле каждого супермаркета (которые нам ещё долго и не снились), были установлены несколько огромных сетчатых контейнеров для сбора отсортированного мусора: стекла, жестяной тары и др. У нас же СЕЙЧАС в ХX1 веке, в 2020 г. это подаётся как большое достижение, в виде каких-то особенных акций по выходным. Да, действительно достижение, ведь в нашей стране (так же как и в СССР) правилом является игнорирование элементарных бытовых условий для людей.

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1 минута назад
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