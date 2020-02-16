Внимание, розыск: в Одессе ищут девятилетнего мальчика

Как сообщает пресс-служба ГУ НП Одесской области, мальчик 14 февраля ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост 140-150 см, худощавого телосложения, темные волосы.

Был одет: синюю куртку, черную шапку с белыми пятнами, черные брюки, кроссовки.

Если владеете какой-либо информацией о месте нахождения ребенка, просьба позвонить в Малиновский отдел полиции по телефону (048) 765-75-27) или по спецлинии «102».

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