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Новости Одессы и Одесской области

Танкер «Делфи» – новая достопримечательность Одессы

Танкер «Делфи» – новая достопримечательность Одессы

Судно Delfi, которое потерпело крушение у пляжа «Дельфин» в конце ноября 2019 года, завоевало Google. Одно из приложений поисковика – Google-карты включило его в список достопримечательностей Одессы. Более того, затонувший корабль побил рейтинги популярности других знаковых мест города.

Танкер Delfi появился на картах Google в рубрике достопримечательности. Его рейтинг – 4,6.

И это при том, что, например, у Воронцовского дворца и у Дома с одной стеной рейтинг — 4,4.

В то же время Delfi, похоже, останется с нами надолго, и продолжит завоевывать рейтинг в туристических маршрутах. Напомним, собственник судна не спешит выполнять свои обязательства и убирать корабль с волнореза, а Администрации морских портов на это понадобится минимум 120 дней и 20-25 миллионов гривен. Потому, по словам заместителя городского головы Андрея Котляра, «будет хорошо, если танкер удастся убрать с пляжа до конца года».

А пока вопрос будет решаться, в мэрии планируют приставить к объекту мобильные и стационарные посты охраны и закрыть пляж «Дельфин» для отдыхающих.

Фото:  Sergii Sverdelov, скрины с сайта Google

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