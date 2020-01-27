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Новости Одессы и Одесской области

Танкер Delfi не успеют убрать с одесского пляжа к началу курортного сезона

Танкер Delfi не успеют убрать с одесского пляжа к началу курортного сезона

Эвакуация танкера Delfi с морского побережья в районе пляжа Дельфин займет не менее 100 дней и потребует 20-25 млн. грн.

Речь об этом шла в понедельник на аппаратном совещании в Одесском горсовете.

Собственник судна по закону обязан устранить его  своими силами и должен предоставить план работ до 28 января. Но судя по всему, этого не произойдет, и работы вынуждена будет взять на себя Администрация морских портов.

Это обойдется в 20-25 млн. грн. Но если средства на эти цели будут выделены, и работы начнутся в начале марта, то курортный сезон в Одессе все равно начнется с этой сомнительной достопримечательностью на пляже.

Затонувший танкер будет привлекать экстремалов и туристов, а с потеплением это может представлять опасность для их жизни и здоровья. Поэтому в планах городских властей установить охрану самого судна и территории пляжа.

Мониторинг морской воды проводится регулярно – все показатели в пределах нормы.

 

Напомним, танкер-бункеровщик Delfi сорвался с якоря в сильный шторм. 22 ноября судно село на мель и завалилось на бок в районе одесского пляжа “Дельфин”. Изначально в эпицентре аварии оказался в 157 раз превышен уровень загрязнения воды нефтепродуктами. Позже их концентрация уменьшилась до 19. Однако экологи опасаются, что в случае повышения температуры могут произойти новые выбросы.

Фото: Артем Виноградов

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