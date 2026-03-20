Ключевые моменты:

Таню Муиньо стала режиссером первого видео BTS после их четырехлетнего творческого перерыва.

Клип на песню Swim за первые 5 часов посмотрели более 12 миллионов раз.

Съемки проходили в Лиссабоне, а компанию корейским музыкантам в кадре составила звезда сериала «Ривердейл» Лили Рейнхарт.

Уроженка Одессы Таню Муиньо в очередной раз доказала статус самого востребованного клипмейкера планеты. Ее новой работой стал клип на композицию Swim для южнокорейской группы BTS. Для коллектива это знаковое событие – видео стало их первой масштабной работой после почти четырехлетней паузы.

Результат сотрудничества одесситки и мировых рекордсменов (у BTS более 100 престижных наград) впечатляет: всего через пять часов после публикации на канале Hybe Labels счетчик просмотров перевалил за отметку в 12 миллионов.

О чем клип?

В центре сюжета – семеро участников группы, которые управляют белоснежным парусником. Женскую роль в видео исполнила популярная американская актриса Лили Рейнхарт, известная по роли Бетти Купер в сериале «Ривердейл».

Съемки проходили в интерьерах Морского музея Лиссабона. Интересно, что во время производственного процесса залы музея закрыли для посетителей под предлогом «технических проблем из-за погоды», чтобы сохранить интригу до самой премьеры.

Мировое признание Муиньо

Для Таню Муиньо, чей отец родом с Кубы, а мать – из Одессы, работа с BTS стала логичным продолжением ее триумфального пути. В 2025 году она была удостоена премии Hollywood Music Video Awards в категории «Режиссер года» за работу для Lady Gaga. В ее портфолио уже значатся такие имена, как Дуа Липа, Гарри Стайлз, Ленни Кравиц и Дженнифер Лопес.