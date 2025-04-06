Об этом она сообщила у себя в Instagram.

Эту престижную награду одесситка получила за клип к песне известной американской певицы Леди Гаги «Disease», которая войдет в ее седьмой студийный альбом.

Таню Муиньо поделилась фотографией, где она держит стеклянную статуэтку в форме гравийной катушки с пленкой «Hollywood Music Video Awards – Director of the Year 2025».

Сотрудничество с Леди Гагой стало одним из самых громких в карьере Муиньо. Видео набрало 36 миллионов просмотров и получило множество положительных отзывов от музыкальных критиков и фанатов.

Стоит отметить, что это далеко не первый опыт режиссера с мировыми легендами. За последние пять лет Таню Муиньо успела поработать с Кэти Перри, Билли Айлиш, Lil Nas X, Cardi B, Lizzo, The Weeknd, Бритни Спирс и Элтоном Джоном, Doja Cat и Ленни Кравицом, Дуа Липой, а также сняла два клипа для Гарри Стайлза.

Таню Муиньо – лауреат премии MTV Video Music Awards за лучшую операторскую работу и поп-видео и двукратным номинантом на Grammy в категории «Лучшее музыкальное видео».

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