Ключевые моменты:

6 декабря на Земле не ожидается магнитных бурь.

Солнце активное, за последние 24 часа было 8 вспышек класса С, не влияющих на геомагнитную погоду.

Вероятность небольшого и крупного геомагнитного шторма по 15%.

День будет спокоен

В общем, сегодня на Земле не прогнозируют магнитные бури. В течение последних 24 часов активность Солнца оставалась на умеренном уровне. Добавим, что за этот период было зафиксировано восемь вспышек класса С, практически не влияющих на геомагнитную среду нашей планеты.

В этот день будет идти дождь. Солнечная активность будет оставаться умеренной, с вероятностью возникновения вспышек высочайшего Х-класса.

Вероятность небольшого геомагнитного шторма – 15%

Вероятность серьезного геомагнитного шторма – 15%

Вероятность вспышки М-класса – 15%

Вероятность вспышки Х-класса – 30%

Количество солнечных пятен – 51

Напомним, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье: повышая риск инфарктов и инсультов.

