Ключевые моменты:
- Виновником уничтожения складов в Хаджибейском районе Одессы оказался 28-летний сотрудник предприятия по производству матрасов.
- Мужчина едва не сгорел заживо.
- Одесситу грозит до десяти лет лишения свободы за умышленное уничтожение чужого имущества.
По данным областного управления полиции, мужчина пришел к арендованным складским помещениям, облил окна горючей смесью и поджег их. Однако пламя распространилось так стремительно, что полностью отрезало поджигателю путь к выходу. В итоге «мститель» получил серьезные ожоги и травмы – с места преступления его пришлось экстренно госпитализировать.
Масштабы пожара оказались катастрофическими: огонь уничтожил имущество сразу четырех предпринимателей на общую сумму более 81 миллиона гривен.
На основании собранных доказательств фигуранту уже официально сообщили о подозрении в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины). Сейчас следствие устанавливает мотивы такого поступка. Если вина одессита будет доказана в суде, ближайшие 10 лет он может провести за решеткой. На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
