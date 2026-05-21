Ключевые моменты:

В селе Будячки Роздельнянского района Одесской области на пожаре погиб мужчина.

Ночью в Великодолинском Одесского района спасатели обнаружили тело еще одного погибшего.

Причины обоих пожаров и размер ущерба устанавливаются.

Первое происшествие случилось вчера утром в Раздельнянском районе. В селе Будячки загорелся жилой дом. На место происшествия оперативно прибыли три сотрудника ГСЧС и трое бойцов местной пожарной команды. Совместными силами они укротили огонь, однако внутри здания обнаружили погибшего хозяина – мужчину 1959 года рождения.

Еще один сильный пожар вспыхнул сегодня ночью в Одесском районе. В поселке Великодолинское пламя охватило жилой дом. С огнем боролись семеро спасателей ГСЧС и двое сотрудников местной пожарной дружины с привлечением трех единиц техники. Во время тушения пожарные нашли тело человека. Сейчас эксперты выясняют личность погибшего.

В обоих случаях специалисты устанавливают причины возникновения пожаров и подсчитывают нанесенный ущерб. Спасатели в очередной раз призывают жителей Одесщины строго соблюдать правила пожарной безопасности в быту.

Ранее мы рассказывали, что пожар в кальянной «2man Hookah bar» на Таирова был признан умышленным поджогом из-за конфликта вокруг распределения нелегальных доходов. Это заведение связывают с главой департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Александром Ахмеровым.

Фото иллюстративное