Ключевые моменты:

За сутки свет вернули более чем 240 тысячам семей;

Без электроснабжения остаются свыше 81 тысячи домов;

Самая сложная ситуация — на севере области из-за сильного обледенения.

Ситуация с электроснабжением на Одесчине 28 января

Погодные условия снова осложнили ситуацию с электроснабжением в Одесской области. К регулярным отключениям света, вызванным обстрелами, добавились гололед и аварии на оборудовании.

По информации компании ДТЭК «Одесские электросети», за последние сутки энергетикам удалось восстановить электроснабжение более чем для 240 тысяч семей. Из них почти 98 тысяч домов получили свет после вражеских атак, еще около 145 тысяч — после повреждений, вызванных непогодой.

По состоянию на 11:00 28 января без света из-за сложных погодных условий остаются 81,6 тысячи семей в 382 населенных пунктах области. Ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии.

Наиболее тяжелая ситуация сохраняется в северных районах Одесчины. Там восстановительные работы осложняет сильный гололед. Для ускорения процесса привлечены дополнительные бригады и помощь со стороны местных властей.

Кроме того, утром 28 января, произошла авария на оборудовании, из-за которой временно остались без света жители Раздельнянского района.

Энергетики напоминают, что в части области действуют графики стабилизационных отключений — там, где позволяет состояние сетей. В Одессе, части Одесского района и отдельных районных центрах применяются экстренные отключения, во время которых графики не работают.

