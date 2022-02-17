Новости Одессы и Одесской области

Марш патриотов, лекарство от «короны» и новая «прописка» на Привозе: главные новости Одессы за 16 февраля

Марш патриотов, лекарство от «короны» и новая «прописка» на Привозе: главные новости Одессы за 16 февраля

День единства, много украинских флагов, лекарство от ковид и электричка, которой не быть… И это еще далеко не все знаковые события Одессы и Одесской области за 16 февраля 2022 года, о которых стало известно «Одесской жизни».

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Итак, 16 февраля Одесса вместе со всей Украиной отмечала День единства. В честь праздника узнаваемые достопримечательности города украсили украинскими флагами. Также в центре города состоялось патриотическое шествие «За сохранение суверенитета Украины». А на Потемкинской лестнице развернули гигантский сине-желтый флаг.

Госгидрография Украины буквально за сутки сумела проверить 450 километров структуры дня и определить безопасные альтернативные пути для морских судов в порты Украины. План Российской Федерации заблокировать их работу провалился.

В Одесскую область прибыло лекарство от коронавируса. Узнавали, кто его получит.

Тендер на строительство пассажирской железнодорожной платформы в Черноморске отменен. А значит и железнодорожное сообщение между Одессой и Черноморском пока возобновлять не будут.

А вот ремонт одесского Деволановского спуска, который уже гораздо меньше внешне оправдывает свое прозвище «Канава», продолжается. Сейчас, глядя на спуск с проложенных над ним исторических мостов, уже можно наслаждаться бетонным полотном.

В то же время рыбные ряды на одесском Привозе получили новую «прописку». А старые ряды демонтируют – теперь здесь разместится парковка.

Кроме того, мы узнали что почем в рыбных рядах на Привозе, а также февральские цены на «главные» продукты в одесских супермаркетах.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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