Дорожает-дешевеет: февральские цены на «главные» продукты в одесских супермаркетах

Что почем в Одессе в смысле «главных» продуктов в феврале 2022 года? Узнавали стоимость «ежедневных» продуктов в четырех из большой сети супермаркетов Одессы – «АТБ», «ТаврияВ», «Обжора», «Сильпо».

В скобках указаны цены на те же продукты в одесских супермаркетах в январе – для сравнения.

Если стоит прочерк, значит, на момент, когда мы «собирали» цены, этого товара в «прайсах» супермаркетов не было, и цена на него не указана.

Все цены представлены в гривнах. Как и обычно, цены «берем» по минимуму. То есть, если, к примеру, десяток яиц представлен сразу несколькими производителями, мы фиксировали самую минимальную цену за один десяток.

Фиксировали цены на продукты, которые продаются в килограммовых упаковках (вес и упаковка оговорены рядом с наименованием продуктов).

Порой приходится выбирать из большого количества тех же «разнофирменных» товаров. Иногда это и является основной причиной очень разных цен на одни и те же продукты.

Что почем в одесских супермаркетах в феврале?

Что изменилось в ценах одесских супермаркетов за месяц?

Делаем выводы.

Практически не изменились цены на хлеб. Цены на муку понизились.

Продолжает расти в цене гречка. Слегка выросли цены на сахар.

Почти везде подорожала свинина и говядина. А вот на курятину, которая все «росла и росла» в последние месяцы, цена по сравнению с январем в некоторых торговых сетях как раз слегка понизилась.

Почти везде «подросли» цены на растительное и сливочное масло.

По сравнению с январем немного выросли в цене лук и яблоки.

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