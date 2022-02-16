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Электричка в Черноморск пока отменяется?

Электричка в Черноморск пока отменяется?

Тендер на строительство пассажирской железнодорожной платформы в Черноморске отменен. А значит и железнодорожное сообщение между Одессой и Черноморском пока возобновлять не будут.  И это после громких заявлений, что это электричка станет подарком жителям к юбилею Одесской области.  

Рецепты

Об отмене тендера на платформе госзакупок Prozorro сообщило издание «Пассажирский транспорт».

Отмена тендера означает, что пассажирскую платформу в Черноморске строить не будут. А без платформы не запустить электричку.

О планах возобновить пригородное сообщение между Одессой и Черноморском областные власти заявили в конце 2021 года. Запустить проект хотели к концу февраля 2022 года и приурочить возвращение электричек в Черноморск к 90-летнему юбилей Одесской области.

Но, как видим, планы сорвались. И похоже, что проект не просто перенесли, а решили не развивать. Потому что причиной отмены тендера назвали «сокращение расходов со стороны заказчика».

Тендер на строительство пассажирской платформы в Черноморске был объявлен 30 декабря 2021 г. в системе Prozorro. Государство готово было выделить на реализацию проекта 14,5 миллионов гривен. Но наступил крайний срок подачи заявок, 17 января, а ни одной из них так и не поступило.

Тогда тендер продлили до 30 января, но желающих заняться возведением платформы за эти деньги вновь не нашлось.

Теперь тендер отменен вовсе. Объявление повторного тендера или выбор подрядчика по переговорной процедуре не началось. И по состоянию на 16 февраля строительство платформы даже не начато при отмененном тендере.

Исходя из этого эксперты «Пассажирского транспорта» предположили, что к 27 февраля платформа построена не будет, а значит и электричку между Одессой и Черноморском запускать не будут.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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