Блокады портов не получилось: Украина нашла альтернативные пути для судов

Госгидрография Украины буквально за сутки сумела проверить 450 километров структуры дня и определить безопасные альтернативные пути для морских судов в порты Украины. План Российской федерации заблокировать их работу провалился.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Напомним, что российские военные объявили о проведении морских учений с боевыми стрельбами в Черном море с 13 по 19 февраля. При этом они объявили закрытыми для судоходства значительные морские участки. И участки эти оказались как раз в тех районах, где проходят основные морские пути в украинские порты: Одессу, Николаев, Херсон.

По сути, это и была реальная блокада. Свободными оставались лишь участки моря вдоль украинского побережья. Их и исследовали украинские гидрографы, определив коридор, по которому торговые суда могут безопасно проходить между закрытым из-за учений участком и Днестровской банкой.

Информация о новом маршруте уже разослана на суда и судоходным компаниям.

Благодаря совместным усилиям и быстрому реагированию мы не допустили блокировку работы черноморских портов Украины. Определенный благодаря проведенному исследованию коридор гарантирует судам безопасный проход по Одесскому заливу,

– заявил министр инфраструктуры Александр Курбаков.

Украина также поможет капитанам судов более точно прокладывать новые маршруты, учитывая технически характеристики каждого конкретного корабля.

В ближайшее время будет сделана крупная врезка для навигационных карт с детальной информацией про глубины в море. Также определят координаты виртуальных средств навигационного оборудования для установки четких границ морского коридора.

Еще новости Одессы:

Фото gmk.center

Цей матеріал також доступний українською