Рыбные ряды на Привозе: обустроили новые, демонтируют старые (фото)

Таки свершилось: рыбные ряды на одесском Привозе получили новую «прописку». Что же касается старого «адреса» неподалеку от главного входа на Привоз, то там сейчас происходит их демонтаж.

Как сообщала «Одесская жизнь» на месте прежних рыбных рядов на Привозе собираются обустроить парковку. Рыбой здесь уже не торгуют, а вот навес останется – уже для будущей парковки.

Сейчас происходит демонтаж «того, что еще осталось», что и запечатлел корреспондент «Одесской жизни»: все-таки по-своему исторический момент.

Впрочем, это место не полностью на сегодняшний день лишено даров моря и рек. Так, к примеру, раками, рачками, мидиями и рыбой еще торгуют – непосредственно у главного входа на Привоз, частично – вдоль теперь уже бывшего рыбного места на Привозе.

Ну а новые рыбные ряды теперь расположились рядом с соленьями, тоже под навесом.

Продавцы рыбой впечатлениями по поводу переселения делятся не очень охотно. Торгуют они здесь второй день.

Одна из реализаторов, правда, призналась, что «место здесь хуже, уже хотя бы потому, что здесь темнее, чем на прежнем: «Опять же, люди еще не привыкли, а многие вообще не знают, что мы переехали. Посмотрим, что будет дальше, Привыкнем, наверное…»

Да, в самом деле, я сама услышала удивленные возгласы от одесситов, которые были «не в курсе» переезда.

– А я уже подумала, что рыба на Привозе – все!.. А она вот где теперь! – образовалась одесситка, увидев «новейшие» рыбные ряды.

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