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День единства: маяк, морвокзал и мэрию украсили национальными флагами (фоторепортаж)

День единства: маяк, морвокзал и мэрию украсили национальными флагами (фоторепортаж)

Одесса вместе со всей Украиной отмечает 16 февраля День единства. В честь праздника узнаваемые достопримечательности города украсили украинскими флагами.

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Как сообщает пресс-служба Одесского морского порта, на предприятии присоединились к инициированной Президентом Украины акции.

Так, в 10 часов утра активисты Молодежной организации Одесского морского порта провели фотосессию с украинскими флагами перед центральной проходной предприятия на Таможенной площади.

Другие работники порта к ним тоже присоединились.

С самого утра национальными флагами украсили фасады всех административных зданий «Ассоциации морских портов Украины» и флагштоки Морского вокзала.

А знаменитый Воронцовский маяк украинский флаг украшает еще со вчерашнего вечера. Его там установили работники ГУ «Госгидрография».

Портовики Одессы. Сказано в сообщении пресс-службы, поддерживают акцию «День единения» и заявляют о своей солидарности с воинами Вооруженных Сил, защищающих суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, что акцию День единства объявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления 14 февраля. Ее цель — показать единство украинского народа перед угрозой вторжения российской армии.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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