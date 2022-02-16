День единства в Одессе: патриотическое шествие по центру и мега-флаг на Потемкинской лестнице (фоторепортаж)

Рыбные ряды на Привозе: обустроили новые, демонтируют старые (фото) Таки свершилось: рыбные ряды на одесском Привозе получили новую «прописку». Что же касается старого «адреса» неподалеку от главного входа на Привоз, то там сейчас происходит их демонтаж. ПОДРОБНЕЕ

Одесский Штаб теробороны разместят в особняке Пташниковой на Канатной (фото) Одесский Штаб территориальной обороны будет располагаться в зданиях №33 и №35 на улице Канатной.

Об этом стало известно сегодня, 15 февраля, в ходе заседания внеочередной сессии Одесского горсовета. ПОДРОБНЕЕ