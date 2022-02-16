День единства в Одессе: патриотическое шествие по центру и мега-флаг на Потемкинской лестнице (фоторепортаж)

Сегодня, 16 февраля 2022 года, во исполнение Указа президента, Украина отметила День единства. По всей стране прошли акции с целью показать единство украинского народа перед угрозой российского вторжения. Не стала исключением и Одесса.
В Одессе, как сообщалось, узнаваемые достопримечательности, а также административные здания и жилые дома украсили национальными флагами.
А днем в центре Одессы, возле отеля «Пассаж» стартовало патриотическое шествие «За сохранение суверенитета Украины». Участники марша единения прошли по Дерибасовской с украинскими флагами и лозунгом «Одна, єдина, соборна Україна».
Шествие завершилось у Потемкинской лестницы, где развернули гигантский флаг Украины.
На мероприятии побывал и фотокорреспондент «Одесской жизни»:
Напомним, акцию День единства объявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления 14 февраля.
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