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День единства в Одессе: патриотическое шествие по центру и мега-флаг на Потемкинской лестнице (фоторепортаж)

День единства в Одессе: патриотическое шествие по центру и мега-флаг на Потемкинской лестнице (фоторепортаж)

Сегодня, 16 февраля 2022 года, во исполнение Указа президента, Украина отметила День единства. По всей стране прошли акции с целью показать единство украинского народа перед угрозой российского вторжения. Не стала исключением и Одесса.

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В Одессе, как сообщалось, узнаваемые достопримечательности, а также административные здания и жилые дома украсили национальными флагами.

А днем в центре Одессы, возле отеля «Пассаж» стартовало патриотическое шествие «За сохранение суверенитета Украины». Участники марша единения прошли по Дерибасовской с украинскими флагами и лозунгом «Одна, єдина, соборна Україна».

Шествие завершилось у Потемкинской лестницы, где развернули гигантский флаг Украины.

На мероприятии побывал и фотокорреспондент «Одесской жизни»:

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Напомним, акцию День единства объявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления 14 февраля.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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