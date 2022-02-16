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В Одесскую область прибыло лекарство от коронавируса: кто его получит?

В Одесскую область прибыло лекарство от коронавируса: кто его получит?

Наш регион получил препарат для лечения COVID-19 «Молнупиравир» в количестве 92 760 капсул. Это 2 319 курсов. В каждой баночке по 40 капсул.

Рецепты

О прибытии в регион лекарств от ковида сообщили в Департаменте здравоохранения Одесской облгосадминистрации.

Там пояснили, что «Молнупиравир» – это препарат прямого действия, блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Так он предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни.

Семейные врачи будут назначать «Молнупиравир» пациентам из групп риска ( это прежде всего пожилые люди старше 60 лет, больные сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией). Это помодет обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к среднему и тяжелому.

Получить препарат, после того как его назначит семейный врач, можно будет на месте, в центре первичной медико-санитарной помощи.

Также  в сообщении департамента здравоохранения отмечается, что «Молнупиравир» в особых условиях хранения не нуждается.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Украину доставили первую партию препарата «Молнупиравир» производства американской фармацевтической компании Merck Sharp&Dohme, предназначенного для лечения COVID-19.

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Видео Департамента здравоохранения Одесской ОГА

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Редакция ПРОФИЛЬ

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