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Одесский Деволановский спуск: бетонное полотно уложили до моста Коцебу – что дальше? (фото)

Одесский Деволановский спуск: бетонное полотно уложили до моста Коцебу – что дальше? (фото)

Ремонт одесского Деволановского спуска, который уже гораздо меньше внешне оправдывает свое прозвище «Канава», продолжается. Сейчас, глядя на спуск с проложенных над ним исторических мостов, можно наслаждаться бетонным полотном, который сверху кажется белоснежным.

Рецепты

Бетон на Деволановском появился еще в январе этого года. Как сообщает глава Приморской райадминистрации Одессы Марат Королев, укладка бетона – заключительный этап работ по восстановлению дорожного полотна на спуске.

На сегодняшний день, как убедился корреспондент «Одесской жизни», бетонная «дорога» уложена до моста Коцебу.

Деволановский спуск, февраль 2022 г.

Ранее на Деволановском спуске подрядчик восстанавливал коммуникации. Главное – это ремонт «древнего» коллектора позапрошлого века.

Что же дальше? «Белоснежный» бетон, как мы в очередной раз убедились, по-прежнему соседствует с жутковатой разрухой.

Депутат Одесского горсовета Петр Обухов по этому поводу сообщает:

«На Деволановском спуске продолжаются работы. После реконструкции ливневого коллектора дорогу залили бетоном, но до нанесения асфальта еще далеко. Верхний слой класть не будут, пока не построят заново два обрушившихся здания. И это логично. Чтобы не получилось, как с отремонтированным почти за 50 миллионов гривен мостом Коцебу, когда на отремонтированную лестницу упали обломки рухнувшего дома».

Да уж, отремонтированная не так давно лестница выглядит после «гроха» в некоторых местах жутковато, равно как и руины рядом с ней…

«Следующий шаг – работы по уборке мусора и фрагментов разрушенных домов. И поиск инвесторов, которые вернут эту часть города в цивилизацию»,

– сообщает Марат Королев.

Напомним, что и начать капитальный ремонт Канавы не давали развалины на Деволановском спуске.

Что же об официальных сроках окончания работ, то они, как гласят расположенные здесь же табло, не изменились, то есть, закончить их нам обещают к концу этого года.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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