«Не дорогая, а бесценная!»: что почем в новых рыбных рядах на одесском Привозе

«Господи, что ж рыба такая дорогая?!» – вопрошает пожилая одесситка, проходя по рыбным рядам одесского Привоза, которые «переехали» вглубь рынка, ближе к соленьям.
«Не дорогая, а бесценная, потому что для здоровья самая-самая нужная!» – последовала немедленная реакция продавщицы рыбой.
Почем же «бесценный» товар сегодня на Привозе?
- временно запрещенная камбала сегодня «идет», стартуя по цене от 400 гривен за килограмм, правда, ее очень мало;
- глось (на рынке именуется, ясное дело, «глоськой») – 80-150 грн (цены указаны за килограмм);
- бычки (в зависимости от размера) – от 80 грн, «кнуты» доходят до 200 грн;
- кефаль – 70-110 грн;
- щука – цена стартует от 100 грн;
- судак – за 160-180 грн;
- караси – 50-70 грн;
- карп – 80-120 грн;
- сом – 120-130 грн;
- толстолоб – от 60 грн;
- осетр – цена стартует от 350 грн.
Теперь – к милейшим рыбным «мелочам»:
- свежая сардель – 60 грн;
- сардель малосольная – 70 грн;
- ферина – 30 грн;
- хамса малосольная – 90 грн;
- килька пряного посола – 70 грн;
- «рачки» свежие – 100 грн.
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