«Не дорогая, а бесценная!»: что почем в новых рыбных рядах на одесском Привозе

Рыбные ряды на Привозе: обустроили новые, демонтируют старые (фото) Таки свершилось: рыбные ряды на одесском Привозе получили новую «прописку». Что же касается старого «адреса» неподалеку от главного входа на Привоз, то там сейчас происходит их демонтаж. ПОДРОБНЕЕ

Дорожает-дешевеет: февральские цены на «главные» продукты в одесских супермаркетах Что почем в Одессе в смысле «главных» продуктов в феврале 2022 года? Узнавали стоимость «ежедневных» продуктов в четырех из большой сети супермаркетов Одессы – «АТБ», «ТаврияВ», «Обжора», «Сильпо». ПОДРОБНЕЕ

В Черном море и лиманах запретили ловить камбалу: в чем причина? С сегодняшнего дня, 15 февраля 2022 года, вступил в силу нерестовый запрет на промышленный и любительский отлов камбалы (глоссы) в северо-западной части Черного моря и окружающих его причерноморских лиманах. ПОДРОБНЕЕ

Капремонт на Пантелеймоновской: что будет с транспортом и пробками? Почти 150 тысяч одесситов и гостей города больше чем на год могут остаться без привычного городского транспорта. Такая нерадужная перспектива нас ожидает в случае капитального ремонта улицы Пантелеймоновской, которая тянется вдоль Привоза. ПОДРОБНЕЕ