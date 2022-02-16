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«Не дорогая, а бесценная!»: что почем в новых рыбных рядах на одесском Привозе

«Не дорогая, а бесценная!»: что почем в новых рыбных рядах на одесском Привозе

«Господи, что ж рыба такая дорогая?!» – вопрошает пожилая одесситка, проходя по рыбным рядам одесского Привоза, которые «переехали» вглубь рынка, ближе к соленьям.
«Не дорогая, а бесценная, потому что для здоровья самая-самая нужная!» – последовала немедленная реакция продавщицы рыбой.

Рецепты

Рыба на Привозе

Почем же «бесценный» товар сегодня на Привозе?

 

  • временно запрещенная камбала сегодня «идет», стартуя по цене от 400 гривен за килограмм, правда, ее очень мало;
  • глось (на рынке именуется, ясное дело, «глоськой») – 80-150 грн (цены указаны за килограмм);
  • бычки (в зависимости от размера) – от 80 грн, «кнуты» доходят до 200 грн;
  • кефаль – 70-110 грн;
  • щука – цена стартует от 100 грн;
  • судак – за 160-180 грн;
  • караси – 50-70 грн;
  • карп – 80-120 грн;
  • сом – 120-130 грн;
  • толстолоб – от 60 грн;
  • осетр – цена стартует от 350 грн.

Рыба на Привозе2

Теперь – к милейшим рыбным «мелочам»:

  • свежая сардель – 60 грн;
  • сардель малосольная – 70 грн;
  • ферина – 30 грн;
  • хамса малосольная – 90 грн;
  • килька пряного посола – 70 грн;
  • «рачки» свежие – 100 грн.

Рыба на Привозе4

Рыба на Привозе5

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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