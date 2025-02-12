Об этом в фейсбук сообщил активист Сергей Колодяжный.

Судья Киевского районного суда Одессы вынес постановление отстранить Крупицу от должности председателя Фонтанского сельского совета на два месяца. Затем срок отстранения должен продлеваться новым решением суда.

В чем обвиняют Наталью Крупицу

Наталье Крупице объявили о подозрении в производстве, связанном с работами по берегоукреплению в селе Крыжановка. Дело открыли еще в 2013 году, когда она возглавляла Крыжановский сельсовет.

Тогда, после строительства защитного буна под ее руководством, изменились морские течения, и к пляжам Крыжановки и северу Одессы начало прибивать огромные массы водорослей. Из-за этого ее и главу подрядной организации заподозрили в завладении более чем 2,7 миллиона гривен.

3 февраля 2025 года главе Фонтанской громады выдвинули новое обвинение по делу, касающемуся берегозащитных работ в Крыжановке.

Киевский районный суд города Одессы избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более девяти миллионов гривен.

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