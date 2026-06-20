Ключевые моменты:

20 июня 2026 прогнозируется спокойная геомагнитная ситуация с К-индексом на уровне 2-4 баллов.

Мощных магнитных бурь класса G1 и выше не ожидается, поэтому перебоев в работе спутников, навигации и электросетей не предсказывают.

После серии сильных солнечных вспышек в начале июня космическая погода стабилизировалась.

Будет ли шторм?

Ученые успокаивают: показатели будут колебаться в пределах 2-4 баллов (К-индекс), что соответствует границе между «зеленой» и «желтой» зонами. Это означает, что мощный геомагнитный шторм класса G1 или выше не предполагается, поэтому работа спутников, навигации и электросетей останется стабильной. Хотя Солнце постоянно излучает поток заряженных частиц, на этот раз их скорость и плотность не будут критическими для нашей планеты.

Метеозависимость – миф или реальность? Интересно, что современная доказательная медицина скептически относится к жалобам на «магнитные бури». В Международной классификации болезней такого диагноза как «метеозависимость» просто не существует. Эксперты Минздрава объясняют: если во время солнечной активности у вас болит голова или прыгает давление, причина, скорее всего, кроется в скрытых хронических заболеваниях, а не в действиях Солнца. Более того, обычные бытовые приборы или поездка в метро создают гораздо более сильные электромагнитные поля, чем солнечный ветер во время шторма.

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