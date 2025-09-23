Ключевые моменты

23 сентября существенных магнитных бурь не ожидается, геомагнитное поле спокойное.

Во вторник, 23 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Магнитные бури возникают вследствие мощных вспышек на Солнце, во время которых в космос высвобождаются заряженные частицы – протоны и электроны. Когда эти частицы достигают земной магнитосферы, происходит возмущение, которое ученые классифицируют как геомагнитную бурю.

Колебания от К-индекса 1 до 4 считаются слабыми и обычно не вызывают дискомфорта. Показатели от 5 и выше – это уже заметные бури, способные повлиять как на здоровье, так и на работу электроники. Особенно интенсивные бури (К-индекс 7–8) могут вызвать полярные сияния и нарушения в работе спутников, GPS-систем и радиосвязи.

В дни, когда геомагнитная обстановка спокойна можно заняться профилактическими мерами, уделить себе внимание без опасности нагрузки организма. В такие дни хорошо больше гулять на свежем воздухе, заниматься легкими физическими упражнениями, посвятить время массажу, можно просто выспаться.

Обратите внимание , что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Поэтому рекомендуем регулярно следить за переменами.

