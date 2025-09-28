Ключевые моменты

28 сентября ожидаются средние магнитные бури.

Некоторые люди могут ощущать общую слабость, усталость и головные боли.

Как сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, в воскресенье, 28 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 10 вспышек класса С и М. Сообщается, что 28 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 25%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 39 солнечных пятен.

Магнитные бури возникают в результате мощных вспышек на Солнце. В момент коронального выброса в пространство вырываются заряженные частицы – электроны и протоны, которые при приближении к Земле влияют на магнитосферу планеты. В зависимости от интенсивности бури влияние может быть незначительным или серьезным – вплоть до нарушения работы спутников, мобильной связи, GPS и навигации.

Влияние магнитных бурь на организм

Метеочувствительные люди во время магнитных бурь могут ощущать общую слабость, усталость, раздражительность, апатию, головокружение и другие неприятные симптомы. Также магнитные бури способны обострять хронические заболевания. Изменения магнитного поля влияют на работу сердца, сосудов и нервной системы, поэтому игнорировать прогнозы небезопасно.

В такие дни специалисты рекомендуют:

Минимизируйте физические и эмоциональные нагрузки, дайте себе отдых, избегайте стрессов.

Увеличьте потребление воды и питайтесь легкими, полезными продуктами; избегайте кофе и алкоголя.

Проводите время на свежем воздухе, занимайтесь мягкой активностью: прогулки, растяжка, йога .

Следите за состоянием здоровья: при появлении головной боли, слабости или других симптомов — отложите активность и при необходимости обратитесь к врачу.

