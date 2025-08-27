Ключевые моменты

27 августа существенных магнитных бурь не ожидается, геомагнитное поле спокойное.

В среду, 27 августа, ожидается солнечная активность с К-индексом 2,7 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

По данным сайта Meteoprog.UA, сегодня геомагнитное поле будет от спокойного до неустойчивого уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса. Вероятность небольшого геомагнитного шторма – 5%.

Выбор редакции: В Украине появился тигровый комар — переносчик более 20 вирусов

Магнитные бури возникают вследствие мощных вспышек на Солнце, во время которых в космос высвобождаются заряженные частицы – протоны и электроны. Когда эти частицы достигают земной магнитосферы, происходит возмущение, которое ученые классифицируют как геомагнитную бурю.

Колебания от К-индекса 1 до 4 считаются слабыми и обычно не вызывают дискомфорта. Показатели от 5 и выше – это уже заметные бури, способные повлиять как на здоровье, так и на работу электроники. Особенно интенсивные бури (К-индекс 7–8) могут вызвать полярные сияния и нарушения в работе спутников, GPS-систем и радиосвязи.

В дни, когда геомагнитная обстановка спокойна можно заняться профилактическими мерами, уделить себе внимание без опасности нагрузки организма.

В такие дни хорошо больше гулять на свежем воздухе, заниматься легкими физическими упражнениями, посвятить время массажу, можно просто выспаться.

Обратите внимание , что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Поэтому рекомендуем регулярно следить за переменами.

Ключевые моменты

27 августа магнитных бурь не ожидается, геомагнитное поле останется спокойным.

В среду, 27 августа, ожидается солнечная активность с К-индексом 2,7 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

По данным сайта Meteoprog.UA, сегодня геомагнитное поле будет от спокойного до неустойчивого уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса. Вероятность небольшого геомагнитного шторма – 5%.

Магнитные бури возникают вследствие мощных вспышек на Солнце, во время которых в космос высвобождаются заряженные частицы – протоны и электроны. Когда эти частицы достигают земной магнитосферы, происходит возмущение, которое ученые классифицируют как геомагнитную бурю.

Колебания от К-индекса 1 до 4 считаются слабыми и обычно не вызывают дискомфорта. Показатели от 5 и выше – это уже заметные бури, способные повлиять как на здоровье, так и на работу электроники. Особенно интенсивные бури (К-индекс 7–8) могут вызвать полярные сияния и нарушения в работе спутников, GPS-систем и радиосвязи.

В дни, когда геомагнитная обстановка спокойна можно заняться профилактическими мерами, уделить себе внимание без опасности нагрузки организма.

В такие дни хорошо больше гулять на свежем воздухе, заниматься легкими физическими упражнениями, посвятить время массажу, можно просто выспаться.

Обратите внимание , что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Поэтому рекомендуем регулярно следить за переменами.