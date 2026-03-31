Ключевые моменты:
- В течение дня уровень солнечной активности будет колебаться.
- К-индекс изменится от 3 (умеренный уровень) до 6 (геомагнитная буря).
- Возможны недомогание, усталость и раздражительность у чувствительных людей.
Геомагнитная обстановка 31 марта: чего ожидать метеозависимым
31 марта солнечная активность останется повышенной, что приведет к нестабильной геомагнитной ситуации. В течение дня магнитное поле Земли будет колебаться, а ближе к вечеру ожидается усиление активности.
По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, К-индекс в течение суток будет изменяться от 3 до 6. Это означает, что днем геомагнитная обстановка будет относительно спокойной, но к вечеру возможен переход к уровню магнитной бури.
Хотя резких всплесков не прогнозируется, метеочувствительные люди могут ощущать влияние солнечной активности. Среди возможных симптомов — усталость, раздражительность и общее ухудшение самочувствия.
Что такое магнитная буря и чем она опасна?
Магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля Земли, вызванное потоками солнечного ветра. Когда заряженные частицы от Солнца сталкиваются с магнитосферой нашей планеты, это влияет не только на работу электроники и связи, но и на биологические ритмы человека.
Основные риски:
- загущение крови и замедление кровотока;
- обострение сердечно-сосудистых заболеваний (риск гипертонических кризов);
- бессонница, повышенная раздражительность и мигрени;
- снижение концентрации внимания (важно для водителей).
Как защитить себя в дни магнитных бурь: простые правила
Чтобы «штормовая» пятница не выбила вас из колеи, врачи рекомендуют придерживаться простых правил:
- пейте больше чистой воды и травяных чаев, откажитесь от лишней чашки кофе и алкоголя;
- исключите из рациона жирную, соленую и острую пищу, которая задерживает воду и дает нагрузку на сосуды;
- постарайтесь выспаться (не менее 7-8 часов) и избегайте тяжелых физических нагрузок и эмоциональных стрессов;
- держите под рукой привычные лекарства от давления или головной боли, если вы склонны к метеопатии.
