Ключевые моменты:

27 октября ожидается солнечная активность средней силы с К-индексом 4.

Метеочувствительные люди могут почувствовать слабость, головную боль и обострение хронических заболеваний.

Магнитная буря 27 октября — что известно

За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошли одна вспышка класса B и три вспышки класса C (такие вспышки практически не влияют на Землю).

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность остается низкой, с небольшой вероятностью вспышки M-класса.Вероятность малого геомагнитного шторма – 15%, сообщает сайт meteoprog.

Согласно данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в понедельник, 27 октября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4. Это считается средней по интенсивности магнитной бурей. Хотя уровень не критичный, метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.

Что происходит при магнитной буре

Магнитная буря — это реакция магнитосферы Земли на всплески солнечной активности. В такие моменты из Солнца выбрасывается поток заряженных частиц, которые достигают Земли и могут влиять на биосферу, технику и здоровье человека.

По шкале активности от 1 до 9, К-индекс 4 означает умеренную активность. Сильные бури начинаются с уровня 5 и выше, они могут уже сказываться на работе спутников и связи.

Чтобы минимизировать влияние бури:

избегайте стресса и физических перегрузок;

высыпайтесь, питайтесь сбалансированно, откажитесь от алкоголя и жирной пищи;

пейте больше воды и травяных чаев;

по возможности, гуляйте на свежем воздухе, особенно утром и вечером;

принимайте лекарства строго по назначению врача и держите их под рукой, если у вас есть хронические заболевания.