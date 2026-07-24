Ключевые моменты:

24 июля ожидается нестабильная геомагнитная обстановка.

Наиболее высокая активность прогнозируется с 06:00 до 09:00 по киевскому времени.

Максимальный Kp-индекс может достичь 4,67, что соответствует пороговому уровню слабой магнитной бури G1 по оперативному прогнозу NOAA.

После полудня геомагнитная активность постепенно снизится, а вечером возможны незначительные колебания.

Причиной возмущений специалисты называют влияние коронального выброса массы, который может затронуть магнитосферу Земли.

Самый активный период ожидается утром

По прогнозу Центра прогнозирования космической погоды NOAA, 24 июля геомагнитная обстановка будет нестабильной. Наиболее заметное усиление активности ожидается утром — ориентировочно с 06:00 до 09:00 по киевскому времени. В этот период планетарный Kp-индекс может достичь 4,67, что в оперативном прогнозе NOAA соответствует пороговому уровню слабой магнитной бури G1.

По данным специалистов, причиной возможного геомагнитного возмущения станет влияние коронального выброса массы, который может воздействовать на магнитосферу Земли.

После утреннего пика геомагнитная активность начнет постепенно снижаться. Во второй половине дня показатели опустятся ниже штормового уровня, а вечером возможны лишь незначительные колебания.

Ожидаемое возмущение относится к самому слабому классу магнитных бурь — G1. Как правило, такие явления не представляют серьезной угрозы для большинства наземных систем. Однако в высоких широтах возможны незначительные колебания в работе энергосетей, а спутниковые системы могут потребовать дополнительного контроля.

Специалисты также напоминают, что прогноз геомагнитной активности может уточняться в зависимости от скорости солнечного ветра и параметров межпланетного магнитного поля. Поэтому показатели в течение суток могут измениться.

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