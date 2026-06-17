Ключевые моменты:

17 июня 2026 г. геомагнитная ситуация ожидается преимущественно спокойной, сильных магнитных бурь не прогнозируют.

Самая низкая солнечная активность ожидается с 12:00 до 15:00.

Вечером, с 18:00 до 21:00, возможно умеренное геомагнитное возмущение с Kp-индексом 4.

Незначительное ухудшение самочувствия могут ощутить метеозависимые люди.

Магнитное поле будет спокойным

Большая часть суток магнитное поле Земли будет оставаться в состоянии покоя. Самый «тихий» период придется на обеденное время (с 12:00 до 15:00), когда активность будет минимальной.

Однако к вечеру солнечный ветер может немного напомнить о себе. С 18:00 до 21:00 ожидается умеренное возмущение – показатель активности (Kp-индекс) поднимется до отметки 4. Хотя это еще не полноценная магнитная буря (она начинается только с уровня 5), метеозависимые люди могут почувствовать определенные изменения.

Кто в группе риска и чего ждать? Наиболее внимательными к своему состоянию следует быть людям с хронической усталостью, проблемами с артериальным давлением или сердечно-сосудистой системой.

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