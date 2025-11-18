Ключевые моменты:
- Прогноз на 18 ноября: К-индекс около 3–4 — слабая магнитная буря.
- Ситуация может меняться, данные обновляются каждые три часа.
Магнитная буря 18 ноября — прогноз и влияние
Во вторник, 18 ноября, специалисты прогнозируют спокойную геомагнитную ситуацию. Ожидается К-индекс около 3,7 — это так называемый «зеленый уровень», относящийся к слабым магнитным бурям (G1). Подобные колебания считаются умеренными и редко вызывают заметные последствия.
Эксперты напоминают, что прогноз может оперативно меняться, поскольку информация обновляется каждые три часа. Поэтому состояние магнитного поля лучше отслеживать в режиме реального времени.
Откуда берутся магнитные бури
Магнитные бури возникают из-за вспышек и выбросов энергии на Солнце. Заряженные частицы, которые прилетают вместе с солнечным ветром, достигают магнитосферы Земли и вызывают ее возмущение.
Колебания К-индекса от 1 до 4 считаются слабыми. Значения от 5 и выше — это уже красный уровень, который может влиять на самочувствие, а также создавать помехи в связи и работе навигационных систем. При К-индексе 7–8 некоторые регионы даже могут увидеть полярное сияние.
Как магнитные бури влияют на здоровье
Во время геомагнитных колебаний некоторые люди могут ощущать:
- головные боли и усталость;
- раздражительность;
- проблемы со сном;
- снижение концентрации и стресс.
Специальных препаратов от магнитных бурь нет, но симптомы можно облегчить привычными средствами по рекомендации врача.
Как облегчить состояние во время магнитных бурь
Специалисты рекомендуют:
- придерживаться режима дня;
- высыпаться и избегать перегрузок;
- отказаться от алкоголя, жирной и слишком соленой пищи;
- меньше пить кофе и больше — воды и травяных чаев;
- гулять на свежем воздухе, но избегать прямого солнца;
- выполнять легкие упражнения;
- избегать стресса;
- людям с хроническими болезнями — иметь при себе необходимые лекарства.