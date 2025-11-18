Ключевые моменты:

Прогноз на 18 ноября: К-индекс около 3–4 — слабая магнитная буря.

Ситуация может меняться, данные обновляются каждые три часа.

Магнитная буря 18 ноября — прогноз и влияние

Во вторник, 18 ноября, специалисты прогнозируют спокойную геомагнитную ситуацию. Ожидается К-индекс около 3,7 — это так называемый «зеленый уровень», относящийся к слабым магнитным бурям (G1). Подобные колебания считаются умеренными и редко вызывают заметные последствия.

Эксперты напоминают, что прогноз может оперативно меняться, поскольку информация обновляется каждые три часа. Поэтому состояние магнитного поля лучше отслеживать в режиме реального времени.

Откуда берутся магнитные бури

Магнитные бури возникают из-за вспышек и выбросов энергии на Солнце. Заряженные частицы, которые прилетают вместе с солнечным ветром, достигают магнитосферы Земли и вызывают ее возмущение.

Колебания К-индекса от 1 до 4 считаются слабыми. Значения от 5 и выше — это уже красный уровень, который может влиять на самочувствие, а также создавать помехи в связи и работе навигационных систем. При К-индексе 7–8 некоторые регионы даже могут увидеть полярное сияние.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Во время геомагнитных колебаний некоторые люди могут ощущать:

головные боли и усталость;

раздражительность;

проблемы со сном;

снижение концентрации и стресс.

Специальных препаратов от магнитных бурь нет, но симптомы можно облегчить привычными средствами по рекомендации врача.

Как облегчить состояние во время магнитных бурь

Специалисты рекомендуют:

придерживаться режима дня;

высыпаться и избегать перегрузок;

отказаться от алкоголя, жирной и слишком соленой пищи;

меньше пить кофе и больше — воды и травяных чаев;

гулять на свежем воздухе, но избегать прямого солнца;

выполнять легкие упражнения;

избегать стресса;

людям с хроническими болезнями — иметь при себе необходимые лекарства.