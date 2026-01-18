Ключевые моменты:
- Существенных изменений не ожидается.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 55%
- Солнечные пятна: 54.
Будьте внимательны
В воскресенье, 18 января, геомагнитное поле Земли может испытать слабую бурю уровня G1. Такой уровень бури способен вызвать мелкие перебои в электросетях, а также изменить пути миграции птиц и животных. Метеочувствительным людям и пожилым людям следует быть особенно внимательными к своему самочувствию в этот день.
Геомагнитное поле будет в основном спокойным, с возможными незначительными штормами. Солнечная активность низкая, но есть вероятность вспышек M-класса (55%) и даже X-класса (10%).
- Вероятность малого геомагнитного шторма – 25%
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 5%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 55%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 10%
- Количество солнечных пятен – 54
Магнитные бури оказывают влияние на самочувствие людей, повышая риски сердечно-сосудистых проблем. Предупреждения о них позволяют своевременно контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в преддверии таких солнечных событий.
