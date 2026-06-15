Ключевые моменты:

15 июня ожидается спокойная геомагнитная обстановка без мощных магнитных бурь.

Мощных космических штормов, способных оказать существенное влияние на самочувствие, не предполагается.

Метеозависимые люди могут еще ощущать последствия предыдущих солнечных вспышек.

Что известно

Согласно прогнозам, нас ждет либо совсем слабая магнитная буря, либо просто неустойчивая геомагнитная обстановка. Мощных космических штормов, которые могли бы серьезно выбить из колеи, на этот день специалисты не предсказывают. Ожидается, что геомагнитный фон будет держаться в пределах умеренных показателей – K-индекс будет колебаться на уровне от 2 до 4 баллов.

Хотя ситуация выглядит обнадеживающей, метеозависимым людям все же следует прислушиваться к своему организму, ведь влияние предыдущих вспышек может ощущаться еще некоторое время. Чтобы этот день прошел максимально комфортно, эксперты подготовили несколько полезных советов.

Поддерживайте водный баланс. Правильный питьевой режим помогает крови сохранять необходимую текучесть, что облегчает работу сердца во время геомагнитных колебаний.

Выберите легкую активность. Вместо изнурительных тренировок в спортзале лучше предпочесть продолжительную прогулку на свежем воздухе.

Создайте условия для качественного сна. Вашему телу требуется ресурс для восстановления, поэтому запланируйте отдых продолжительностью не менее 7–8 часов.

Просмотрите свой рацион. Следует хотя бы временно ограничить употребление крепкого кофе и алкоголя, поскольку они могут создавать дополнительную нагрузку на нервную и сосудистую системы.

Избегайте стрессовых ситуаций. Покой и позитивный настрой станут вашей лучшей защитой от воздействия космической погоды.

Помните, что поведение Солнца иногда бывает непредсказуемым, поэтому прогнозы могут быть уточнены в зависимости от новых данных о солнечной активности.

Також читайте: Новый поезд в Одессу и больше рейсов в Карпаты: Укрзалізниця запускает летнее расписание