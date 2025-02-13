В 2025 году победителями конкурса «Пара года» в Одесском зоопарке стали баран Бублик и кошка Массажик. Эта необычная пара привлекла внимание своими дружескими отношениями, которые можно увидеть только в Одесском зоопарке.

Бублик уже становился победителем в прошлом году, но тогда его спутницей была овца Белка. Почему в этот раз баран выбрал именно кошку Массажик, остается неизвестным.

Награждение пары состоится 14 февраля в 12:00 возле сельского двора зоопарка. Мероприятие открыто для всех желающих.

Напомним, ко Дню святого Валентина Одесский зоопарк проводит традиционный конкурс — «Пара года». Одесситы могут выбрать самую романтичную пару животных.

Этот романтический конкурс зоопарк проводит уже более 10 лет. Победителями в 2024 году стала пара овец.