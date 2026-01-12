Ключевые моменты:

В природоохранный фонд включили 93 га Лузановских прудов и 67 га земли санатория им. Пирогова.

Земля остается в собственности Одессы, но получает статус охраняемой территории.

На этих участках разрешено развитие рекреации при соблюдении экологических норм.

Лузановские пруды вошли в нацпарк «Куяльницкий»

На сессии Одесского горсовета приняли решение включить Лузановские пруды и часть территории санатория имени Пирогова в природоохранный фонд в составе национального парка «Куяльницкий». Речь идет о землях без имущественного комплекса, которые находятся в собственности города.

Ка сообщает Думская, указанные территории войдут в зону стационарной рекреации. Это специальный формат, который допускает размещение объектов отдыха и оздоровления. Представители нацпарка подчеркнули, что такой подход не нарушает природоохранное законодательство и одновременно учитывает интересы города.

В этой зоне разрешено размещать санатории, гостиницы и мотели — при обязательном соблюдении экологических требований и согласовании проектов с администрацией парка. Таким образом, Одесса сможет развивать рекреационную территорию, сохранив свободный доступ к водоемам и санаторной инфраструктуре.

Директор департамента экологии и природных ресурсов Одесской ОВА Ирина Шатохина сообщила, что документация уже подготовлена и сейчас идет процесс установления границ национального парка.

Следующий этап — вынесение границ на местности и их отображение в государственном земельном кадастре. Поскольку речь идет об объектах общегосударственного значения, окончательное согласование проходит на уровне Киева.

