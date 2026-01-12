Ключевые моменты:
- В природоохранный фонд включили 93 га Лузановских прудов и 67 га земли санатория им. Пирогова.
- Земля остается в собственности Одессы, но получает статус охраняемой территории.
- На этих участках разрешено развитие рекреации при соблюдении экологических норм.
Лузановские пруды вошли в нацпарк «Куяльницкий»
На сессии Одесского горсовета приняли решение включить Лузановские пруды и часть территории санатория имени Пирогова в природоохранный фонд в составе национального парка «Куяльницкий». Речь идет о землях без имущественного комплекса, которые находятся в собственности города.
Ка сообщает Думская, указанные территории войдут в зону стационарной рекреации. Это специальный формат, который допускает размещение объектов отдыха и оздоровления. Представители нацпарка подчеркнули, что такой подход не нарушает природоохранное законодательство и одновременно учитывает интересы города.
В этой зоне разрешено размещать санатории, гостиницы и мотели — при обязательном соблюдении экологических требований и согласовании проектов с администрацией парка. Таким образом, Одесса сможет развивать рекреационную территорию, сохранив свободный доступ к водоемам и санаторной инфраструктуре.
Директор департамента экологии и природных ресурсов Одесской ОВА Ирина Шатохина сообщила, что документация уже подготовлена и сейчас идет процесс установления границ национального парка.
Следующий этап — вынесение границ на местности и их отображение в государственном земельном кадастре. Поскольку речь идет об объектах общегосударственного значения, окончательное согласование проходит на уровне Киева.
