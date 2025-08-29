Ключевые моменты:
- В Одессе планируют установить камеры фиксации нарушений ПДД на 4 важных городских перекрестках.
- Решение о расширении сети камер рассмотрят на сессии горсовета в ближайшее время.
Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, совместный анализ аварийно-опасных участков, проведенный Национальной полицией, Департаментом транспорта мэрии и профильными организациями, показал необходимость установки новых комплексов на четырех локациях:
- ул. М. Грушевского — ул. Проценка — ул. Бродская: две камеры будут фиксировать встречный и попутный потоки (в сторону ул. Р. Шухевича). В 2024 году здесь произошло 5 ДТП с пострадавшими;
- просп. Небесной Сотни — ул. Школьный аэродром: две камеры обеспечат контроль в направлении ул. Левитана. За последние три года — 12 аварий с пострадавшими;
- Люстдорфская дорога — ул. Бреуса: одна камера будет фиксировать встречный поток в сторону просп. Адмиральского. Зафиксировано 12 ДТП с пострадавшими;
- 3-я станция Люстдорфской дороги: одна камера — для контроля встречного потока в направлении ул. Героев Крут. За три года произошло 9 ДТП с пострадавшими.
Установка оборудования согласована с Нацполицией и соответствует требованиям Кабмина. Решение о расширении сети камер вынесут на рассмотрение горсовета в ближайшее время.
Напомним, на Аллее Героев в парке Шевченко в Одессе установили 12 камер видеонаблюдения, подключенных к городской системе «Безопасный город».