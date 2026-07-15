Ключевые моменты:

15 июля температура морской воды возле Одессы будет составлять 19–20°C.

Воздух днем ​​прогреется до 27–29°C, но море будет оставаться прохладным.

Из-за шторма в Черном море сохраняется повышенная минная опасность.

Существует риск дрейфовки и прибития к берегу морских мин.

Какая температура моря в Одессе

По прогнозу синоптиков, 15 июля температура морской воды у побережья Одессы будет составлять 19–20°C. Воздух днем ​​прогреется до 27–29°C, однако море будет значительно прохладнее.

Несмотря на теплую погоду, городские власти призывают жителей и гостей Одессы воздержаться от отдыха у моря. Из-за шторма в Черном море сохраняется повышенная минная опасность.

Есть риск срыва морских мин с якорей, их дрейфовка вдоль побережья и прибитие к берегу. При обнаружении подозрительных предметов или мин нельзя приближаться к ним или прикасаться. О таких находках необходимо немедленно уведомлять полицию по номеру 102.

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