Крещенские купания, Порошенко на свободе и лекарства за «Вовину тысячу»: главные новости Одессы и Украины в день Крещения

Среда, 19 января 2022 года, день Крещения, «Одесская жизнь» рассказывала о таких знаковых событиях как в Одессе и области, так и в Украине в целом.

На побережье Черного моря в Одессе отметили праздник Крещения массовым купанием.

В то же время в киевском Печерском суде был свой «праздник»: пятому президенту Украины Петру Порошенко, подозреваемому в государственной измене, суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства. Сторонники Порошенко очень обрадовались такому решению.

Еще один повод для радости, на этот раз пенсионеров: правительство приняло постановление, расширяющее действие программы «єПідтримка» на лекарственные средства. Теперь вакцинированные от ковид украинцы старше 60 лет смогут потратить «Вовину тысячу» на приобретение в аптеках медикаментов.

Долгожданный подарок получили к Новому году жители одесского ЖК «Острова»: теперь они будут оплачивать электроэнергию по тарифу для населения.

Но, увы, не только радостными событиями запомнился этот день: на Молдаванке случилось ДТП: автобус с пассажирами врезался в несколько легковых автомобилей, а потом въехал в здание мотосалона. Как выяснилось, у водителя автобуса случился инсульт, и он потерял сознание. Он скончался в карете скорой помощи, так и не доехав до больницы.

А в порту города Южного тепловоз наехал на составителя поездов, который переводил стрелки на рельсах. По словам машиниста, он не заметил человека…

Еще «Одесская жизнь» узнавала, как в Одесском регионе подорожали продукты питания в ушедшем году, и посмотрела, как обстоят дела на ремонтируемом Александровском проспекте.

И напоследок снова о приятном: в Одессе вводится новый формат уборки города – теперь городские улицы будут убирать комплексно мобильные группы коммунальщиков. Новый формат успешно протестировали на Черемушках.

Цей матеріал також доступний українською