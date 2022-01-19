Тариф на электроэнергию стал меньше для жителей ЖК «Острова»

К новому году жители ЖК «Острова» получили долгожданный подарок. Благодаря совместным усилиям совладельцев и строительного альянса KONA, оплачивать электроэнергию жители, наконец-то, будут по тарифу для населения.

Почему приходилось платить по строительному тарифу, и как удалось его изменить, на брифинге, посвященном решению этой проблемы, рассказали представители строительной компании и объединения совладельцев многоквартирных домов.

О разрубленном кабеле

Объект был сдан в 2018 году. И, по словам заместителя директора ООО Интострой Натальи Сискович, к этому времени все технические условия были выполнены, коммуникационные сети подведены.

Была подготовлена Интостроем и необходимая техническая документация. Но на момент сдачи домов подрядчик теплосетей перебил кабельную линию, которая питала весь микрорайон. Поэтому необходим был ремонт коммуникаций.

К тому же возникли проблемы, касающиеся оформления документов, между поставщиком электроэнергии ОДТЭК, управлением капитального строительства и КП «Одесгорсвет». Ситуацию не могли разрешить в течение трех лет.

С заоблачным тарифом и «прыгающим» напряжением

— Тариф на электроэнергию в 2019 году составлял 2,74 гривни, — вспоминает член правления ОСМД Майя Алексеенко. – Постепенно он повышался, и к декабрю 2021 года достиг 6,50 гривни. Такой тариф, согласитесь, ощутимо бьет по карману. К тому же «прыгало» напряжение – горела техника. Нередко отключали свет. А это значит — полностью отключалась жизнь. Ведь без электричества в высотке жить невозможно: останавливаются лифты, отключаются отопление, вода – на 21 этаж она подается насосами.

А в 2020 году в «Островах» даже пожар случился.

Сегодня в рамках расследования этого уголовного дела проводится ряд экспертиз. И пока что преждевременно говорить о причинах пожара.

Вместе с тем, компания, не дожидаясь завершения расследования, установления виновника возгорания, оказала жильцам финансовую помощь: в полном объеме покрыла все расходы, связанные с восстановлением системы электроснабжения.

Устройство электросетей – в начале проекта

Этот клубок проблем жильцы и застройщик пытались разрешить на протяжении трех лет. Жители организовывали протестные акции, компания настойчиво стремилась найти пути решения, мягко говоря, неблагоприятной ситуации.

— Со временем сменилось руководство КП «Капитальное строительство», — рассказал Алексей Котлин. – И ведомство активно взялось за решение вопроса. В результате — общими усилиями мы довели его до логического конца.

Сегодня же руководитель СА KONA особое внимание уделяет вопросу подключения сетей электроснабжения.

— На данный момент у многих строительных организаций очень жестко стоит вопрос подключения сетей, — подчеркнул Котлин. — Кардинально поменялся сам порядок выполнения технических условий. Если раньше это занимало до полугода, то сегодня – нередко, более двух лет. Поэтому наша компания пересмотрела подход к устройству сетей наружного электроснабжения. Мы начинаем эти работы уже непосредственно при входе в проект.

Раньше мы всегда производили эти работы на последней стадии проекта — и это было нормально. Но сегодня, уже с учетом сложностей за регламентированности данной процедуры, делаем это заранее — чтобы, в принципе, исключить возможность ситуации сдачи объектов без подключения к постоянному электроснабжению.

На следующий дом «Островов» уже оформлены все проектные документы и проложены все сети, заверяют застройщики.

— Подстанция 84 находится под высоким напряжением. Поэтому дом будет сдан уже с электросетями, в полном объеме, — гарантирует Наталья Сискович.

Подключение коммуникаций – до продажи объекта

На данный момент строительная компания возводит авторский дом «Art House» в центре города и третью очередь ЖК «Сити Парк» на улице Пестеля.

— По «Art House» уже получены технические условия. На данном этапе идет согласование проекта. Мы собираемся в первом квартале совместно с ДТЭКом планировать проведение тендера на выполнение работ по включению этого объекта согласно схеме технических условий, — рассказал Алексей Колин. — Что касается объекта на Пестеля — там ситуация попроще. Нами уже выполнена львиная доля работ в рамках подключения первых двух объектов и получены технические условия на подключения третьего. Хотя пока что даже не пустили его в продажу. Но, тем не менее, занимаемся вопросами подключения наружных сетей. И не только электроснабжение, но и всего, что связано с энергоносителями: газ, тепло, водоснабжение. Это все очень сложные, зарегламентированные, долгие процессы. Поэтому мы уже сегодня с запасом по срокам их решаем.

Новогодний подарок

А в самый канун нового года, 31 декабря платить за электричество по тарифу для населения, наконец-то, получили возможность жители ЖК «Острова».

— Приехали представители ОДТЭК и горсвета, — вспоминает Майя Алексеенко. – И нас, буквально, за 20 минут переключили. Так что с 31 декабря мы находимся на тарифе для населения — по 1,68 гривень. Прекратились и перебои с электроснабжением. Напряжение стабильное. Дом полностью функционирует: лифты работают, отопление есть. Спасибо всем большое, кто принимал участие в решении этой проблемы.

Вероника Полищук