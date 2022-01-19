Одесситы отпраздновали Крещение: фоторепортаж с Ланжерона

Одним из пляжей, где прошли крещенские купания, наряду с Лузановкой и 16-й станцией Большого Фонтата, был пляж «Ланжерон».

За безопасностью купающихся наблюдали полиция, спасатели и медики. В этом году ни за медицинской помощью, ни за помощью спасателей никто не обращался. Об этом заявили в соответствующих ведомствах.

Как сообщили в спасательной службе Приморского района, на пляже дежурили 12 спасателей и шесть водолазов.

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