Одесситы отпраздновали Крещение: фоторепортаж с Ланжерона

19 декабря в Одессе на побережье Черного моря отмечали праздник Крещения.
Одним из пляжей, где прошли крещенские купания, наряду с Лузановкой и 16-й станцией Большого Фонтата, был пляж «Ланжерон».
За безопасностью купающихся наблюдали полиция, спасатели и медики. В этом году ни за медицинской помощью, ни за помощью спасателей никто не обращался. Об этом заявили в соответствующих ведомствах.
Как сообщили в спасательной службе Приморского района, на пляже дежурили 12 спасателей и шесть водолазов.
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