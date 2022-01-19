От хлеба до напитков: как в Одесском регионе подорожали продукты питания в ушедшем году?

Главное управление статистики в Одесской области опубликовало индексы потребительских цен, в том числе — на продукты питания. Любопытная статистика получается.
Как сообщает Одесский облстат, цены на потребительском рынке нашей области в декабре 2021г. по сравнению с началом 2021 года подорожали в среднем на 10,4% (по Украине — на 10,0%).
Что же касается непосредственно цен на продукты питания, то они за год в среднем взлетели на 13,2 процента.
Теперь — конкретно по продуктам:
- хлеб и хлебопродукты — на 20,2%;
- макаронные изделия — на 15,5 %;
- мясо и мясопродукты — 12,3%;
- рыба и продукты из рыбы — 1,0%;
- молоко — на 6,0 %;
- творог и сыр — на 12,6%;
- яйца — на 19,9%;
- масло сливочное — на 12,7%;
- масло растительное — на 50,0%;
- овощи — на 20,5%;
- сахар — на 28,4%;
- безалкогольные напитки — на 3,5%.
Зато есть и повод для позитива: фрукты за год в среднем подешевели, по данным статистиков, чуть больше, чем на 10 процентов.
Ранее мы сравнивали январские цены на основные продукты питания с ценами в декабре и в другие месяцы.
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Фото Марии Котовой
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