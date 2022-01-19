От хлеба до напитков: как в Одесском регионе подорожали продукты питания в ушедшем году?

Главное управление статистики в Одесской области опубликовало индексы потребительских цен, в том числе — на продукты питания. Любопытная статистика получается.

Как сообщает Одесский облстат, цены на потребительском рынке нашей области в декабре 2021г. по сравнению с началом 2021 года подорожали в среднем на 10,4% (по Украине — на 10,0%).

Что же касается непосредственно цен на продукты питания, то они за год в среднем взлетели на 13,2 процента.

Теперь — конкретно по продуктам:

хлеб и хлебопродукты — на 20,2%;

макаронные изделия — на 15,5 %;

мясо и мясопродукты — 12,3%;

рыба и продукты из рыбы — 1,0%;

молоко — на 6,0 %;

творог и сыр — на 12,6%;

яйца — на 19,9%;

масло сливочное — на 12,7%;

масло растительное — на 50,0%;

овощи — на 20,5%;

сахар — на 28,4%;

безалкогольные напитки — на 3,5%.

Зато есть и повод для позитива: фрукты за год в среднем подешевели, по данным статистиков, чуть больше, чем на 10 процентов.

Ранее мы сравнивали январские цены на основные продукты питания с ценами в декабре и в другие месяцы.

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Фото Марии Котовой

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