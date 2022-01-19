Появились новые подробности ДТП с автобусом, потерявшим управление

Сегодня утром, 19 января, на улице Разумовского водитель автобуса потерял сознание, после чего неуправляемая машина совершила несколько столкновений и въехала в здание мотосалона. В полиции уточнили обстоятельства случившегося.

Так в сообщении телеграм-канала Патрульной полиции в Одесской области сказано, что по предварительной информации, сегодня утром водитель автобуса MAN, двигаясь по улице Разумовской, не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя автомобилями:

Hyundai Tucson;

Daewoo Lanos;

Hyundai SantaFe;

Chevrolet Aveo.

По инерции, продолжив движение, автобус выехал на тротуар и совершил наезд на дерево и здание.

В результате аварии в больницу доставили водителя автобуса и автомобиля Chevrolet. По имеющейся информации, во время движения автобуса у его водителя случился инсульт, и он потерял сознание. Также в Одесских телеграм-каналах сообщается, что мужчина скончался в карете скорой помощи, его так и не успели доставить в больницу.

Более точно причины и все обстоятельства случившегося должно выяснить следствие.

Напомним, что утром 19 января 2022 года в Одессе на улице Разумовского произошла авария. Автобус автоперевозчика «Гюнсел» с пассажирами врезался в несколько легковых автомобилей, а потом въехал в здание мотосалона.

Ранее мы писали, что на заснеженной трассе Одесса – Николаев опрокинулся автобус с пассажирами. Водитель рейсового микроавтобуса Mercedes, в котором находились 11 пассажиров, не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем BMW и перевернулся.

Также мы сообщали подробности смертельного ДТП с маршруткой на Киевской трассе. Тогда в ДТП при столкновении грузовика с маршруткой погибли два пассажира маршрутки, еще девять человек пострадали.

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