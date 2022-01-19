Трагедия под Одессой: в порту Южного тепловоз задавил железнодорожника

Сегодня днем, 19 января 2022 года, в порту города Южного под Одессой произошла трагедия на железной дороге: тепловоз наехал на составителя поездов, который переводил стрелки на рельсах.
От полученный травм 50-летний мужчина погиб на месте, сообщает областное управление полиции.
По словам 51-летнего машиниста, он не заметил человека на рельсах.
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На месте аварии работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.
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Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области
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