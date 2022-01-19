«Вовина тысяча»: кто и когда сможет потратить выплаты от президента на лекарства?

Правительство приняло постановление, расширяющее действие программы «єПідтримка» на лекарственные средства. Так, уже с 24 января украинцы старше 60 лет смогут потратить 1000 гривен, полученные за вакцинацию от COVID-19, на приобретение в аптеках медикаментов.

О такой возможности напоминает департамент охраны здоровья Одесской облгосадминистрации.

«Правительство предоставило возможность людям в возрасте от 60 лет направить средства за получение базового курса прививок от коронавирусной болезни на приобретение лекарства. Эта возрастная категория является группой риска и имеет сопутствующие хронические заболевания, требующие приобретения дополнительных лекарственных средств. Теперь их можно приобрести за счет средств поддержки»,

– цитирует ведомство слова министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Так, украинцы в возрасте 60+ смогут приобрести за средства программы «єПідтримка» лекарства в аптечных заведениях и интернет-аптеках. Они смогут приобрести любые медикаменты, разрешенные к применению в Украине, как по рецепту врача, так и без него.

При этом, по информации Минэкономики Украины, банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. Когда именно он оформил карточку – неважно, главное, чтобы к моменту покупки лекарства ему уже исполнилось 60 лет.

Также в облздраве подчеркивают, что за средства программы можно будет приобрести исключительно лекарственные средства, а не любые реализуемые в аптеке товары. Например, нельзя будет купить препараты недоказанной эффективности, такие как диетические добавки, а также косметические средства или медицинские приборы, такие как аппараты для измерения давления, ингаляторы и т.д.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил правительству обеспечить возможность использовать гражданами в возрасте 60+ тысячи гривен от государства по социальным направлениям, в частности, на покупку необходимых медикаментов.

Как сообщалось, в декабре 2021 года украинское правительство издало постановление о том, как получить выплаты за вакцинацию – так называемую «Вовину тысячу».

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