Новости Одессы и Одесской области

«Вовина тысяча»: кто и когда сможет потратить выплаты от президента на лекарства?

«Вовина тысяча»: кто и когда сможет потратить выплаты от президента на лекарства?

Правительство приняло постановление, расширяющее действие программы «єПідтримка» на лекарственные средства. Так, уже с 24 января украинцы старше 60 лет смогут потратить 1000 гривен, полученные за вакцинацию от COVID-19, на приобретение в аптеках медикаментов.

Рецепты

О такой возможности напоминает департамент охраны здоровья Одесской облгосадминистрации.

«Правительство предоставило возможность людям в возрасте от 60 лет направить средства за получение базового курса прививок от коронавирусной болезни на приобретение лекарства. Эта возрастная категория является группой риска и имеет сопутствующие хронические заболевания, требующие приобретения дополнительных лекарственных средств. Теперь их можно приобрести за счет средств поддержки»,

– цитирует ведомство слова министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Читайте также: В Одессе запустят добровольное фармакологическое медстрахование – пилотный проект Минздрава

Так, украинцы в возрасте 60+ смогут приобрести за средства программы «єПідтримка» лекарства в аптечных заведениях и интернет-аптеках. Они смогут приобрести любые медикаменты, разрешенные к применению в Украине, как по рецепту врача, так и без него.

При этом, по информации Минэкономики Украины, банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. Когда именно он оформил карточку – неважно, главное, чтобы к моменту покупки лекарства ему уже исполнилось 60 лет.

Также в облздраве подчеркивают, что за средства программы можно будет приобрести исключительно лекарственные средства, а не любые реализуемые в аптеке товары. Например, нельзя будет купить препараты недоказанной эффективности, такие как диетические добавки, а также косметические средства или медицинские приборы, такие как аппараты для измерения давления, ингаляторы и т.д.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил правительству обеспечить возможность использовать гражданами в возрасте 60+ тысячи гривен от государства по социальным направлениям, в частности, на покупку необходимых медикаментов.

Статья по теме: «Доступные лекарства»: как это работает?

Как сообщалось, в декабре 2021 года украинское правительство издало постановление о том, как получить выплаты за вакцинацию – так называемую «Вовину тысячу».

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить