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В Одессе ремонтируют Александровский проспект: по-богатому не вышло? (фоторепортаж)

В Одессе ремонтируют Александровский проспект: по-богатому не вышло? (фоторепортаж)

Сначала городские власти собирались сделать на обновляемом участке гранитные тротуары. Но пока мы видим там обычную плитку.

Рецепты

Тендер, на котором искали подрядчика, объявили в ноябре прошлого года. И вот часть работ, не смотря на неблагоприятную погоду, уже выполнена. Хотя обещанным гранитом на тротуарах и не пахнет. Их мостят совершенно обычной плиткой.

Отметим, что ремонтируют лишь часть Александровского проспекта длиной порядка 700 метров (между улицей Успенской и Старобазарным сквером).

Ремонт этих семи сотен метров обойдется городском бюджету 3 198 356,50. Именно такое предложение сделал нынешний подрядчик ДП «Лидер».

При этом издание «Пушкинская» писало, что проект предполагает гранитные тротуары. Но, как видим, информация не подтвердилась. А ведь так хотелось пройтись по «богатому» тротуару.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как проходит ремонт одесского Приморского бульвара. Работы там стартовали весной 2021 года, затем на время летнего туристического сезона их приостановили, а потом продолжили в ноябре.

Также недавно в Одессе завершили реконструкцию бульвара Жванецкого. Она длилась несколько лет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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