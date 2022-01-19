Подозреваемому в госизмене Порошенко избрали меру пресечения

Сегодня, в среду, 19 января 2022 года, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения пятому экс-президенту Украины Петру Порошенко. Его подозревают в государственной измене.

Порошенко отпустили из зала суда под личное обязательство

Как стало известно из трансляции заседания суда, пятый президент был отпущен из зала суда под личное обязательство.

Согласно принятому решению, Порошенко должен сдать загранпаспорта, не отлучаться из Киева или Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда и являться по вызову следователя, прокурора или суда.

Срок действия обязанностей до 19 марта 2022 года.

Сторонники пятого президента обрадовались такому решению и спели в судебном зале гимн Украины.

Отметим, что сторона обвинения ходатайствовала перед судом о мере пресечения Порошенко в виде двухмесячного ареста с альтернативой внесения залога в 1 млрд гривен, обязательства сдать паспорта и носить электронный браслет.

В чем обвиняют пятого президента Украины?

Пятого президента Украины подозревают в госизмене и содействии террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» по делу о незаконных поставках угля с оккупированных территорий на 1,5 млрд гривен. Его сообщником по этому делу следователи считают пророссийского политика, нардепа от «ОПЗЖ» Виктора Медведчука.

6 января 2022 года Печерский суд Киева арестовал имущество Порошенко, который в это время находился в Польше, по делу о госизмене.

В понедельник, 17 января, Порошенко вернулся из Варшавы в Киев и из аэропорта отправился в суд.

Но, как сообщалось, в тот день суд так и не избрал Порошенко меру пресечения – после 12 часов заседания его перенесли на 19 января. Скорее всего, на отсрочку повлияла акция протеста сторонников Порошенко перед зданием Печерского суда в Киеве, которые заявляли о готовности блокировать суд.

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Фото: Medium

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