В Одессе водитель автобуса потерял сознание: разбил 3 авто и въехал в мотосалон

Авария произошла на улице Разумовского утром 19 января. Автобус автоперевозчика «Гюнсел» с пассажирами врезался в несколько легковых автомобилей, а потом въехал в здание мотосалона.
Об этом сообщает издание «Думская», корреспондент которого случайно оказался рядом с местом дорожно-транспортного происшествия.
По предварительной информации, перед аварией водитель автобуса потерял сознание и тот стал неуправляемым. Пока известно только об одном пострадавшем – самом водителе автобуса. Его госпитализировали в бессознательном состоянии.
Также очевидцы рассказали, что автобус неожиданно пересек двойную сплошную разделительную полосу, выехал на полосу встречного движения, а потом и вовсе съехал с дороги и врезался в здание салона Harley-Davidson Odessa на Разумовского, 19.
Также в результате ДТП повреждены еще три автомобиля.
Напомним, что недавно на заснеженной трассе Одесса – Николаев опрокинулся автобус с пассажирами. Водитель рейсового микроавтобуса Mercedes, в котором находились 11 пассажиров, не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем BMW и перевернулся.
Также мы сообщали подробности смертельного ДТП с маршруткой на Киевской трассе. Тогда в ДТП при столкновении грузовика с маршруткой погибли два пассажира маршрутки, еще девять человек пострадали.
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