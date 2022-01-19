Одессу будут убирать комплексно: новый формат протестировали на Черемушках (фото, видео)

В Одессе тестируют новый формат комплексной уборки города. Так, во вторник, 18 января, работники коммунальных предприятий на примере дома по улице Космонавтов, 4 на Черемушках показали, как теперь будут наводить порядок во дворах и межквартальных территориях.

Одесские улицы будут убирать мобильные группы коммунальщиков

Как отметили в департаменте городского хозяйства мэрии города, специфика состоит в следующем: специальная мобильная группа, созданная из работников разных коммунальных предприятий, заходит во двор и проводит комплексную работу: например, демонтаж незаконно установленных конструкций (бетонных блоков, юнипаркеров, лежащих полицейских), вывоз автомобильных шин, подрезку деревьев и кустарников, мониторинг внешних систем освещения и уборку территории от мусора.

В Одессе проверят законность установки гаражей

А вице-мэр Дмитрий Жеман добавил, что параллельно с этим будет проходить инвентаризация детских площадок, мусорных контейнеров, гаражей, зеленых насаждений и прочего.

«Что касается гаражей – будем проверять законность их установки. Те, у кого есть документы, должны будут подписать договоры на уборку территории, а если гараж незаконный, будем ставить вопрос о демонтаже. На освободившихся территориях обустроим парковочные места для местных жителей»,

– добавил Жеман.

После комплексной уборки будет оформлен протокол, согласно которому назначат организацию, отвечающую за поддержание порядка по этому адресу/локации.

В настоящее время комплексные работы начаты в Малиновском районе – его разделили на 9 участков. Мобильная группа будет работать каждый день.

Одессу хотят вычистить до начала курортного сезона

По словам Жемана, таким образом планируется вычистить весь город до начала курортного сезона.

В первый день работы мобильной группы ЖКХ с территории, взятой для комплексной уборки, вывезли пять самосвалов автомобильных шин, а также разный мусор и бетонные конструкции.

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Фото с Facebook-страницы департамента городского хозяйства Одесского горсовета, видео: Думская, 1

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