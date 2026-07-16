Ключевые моменты:

16 июля сильных магнитных бурь не прогнозируется.

Геомагнитная активность останется в пределах спокойных значений.

Метеозависимым людям рекомендуется соблюдать привычный режим сна и отдыха.

Прогноз магнитных бурь на 16 июля

По прогнозу Центра прогнозирования космической погоды NOAA, 16 июля геомагнитная активность останется ниже уровня магнитной бури. Максимальный индекс Kp ожидается на уровне около 3 баллов, что соответствует спокойной или слабовозмущенной магнитосфере.

Это означает, что существенного влияния космической погоды на самочувствие большинства людей не ожидается. Незначительные колебания магнитного поля могут ощущать лишь наиболее чувствительные к изменениям погоды люди.

Что такое магнитная буря и как уменьшить ее влияние

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце и потоков заряженных частиц, которые достигают магнитного поля Земли. Во время сильной геомагнитной активности некоторые люди могут жаловаться на головную боль, усталость, перепады артериального давления, сонливость или раздражительность.

Чтобы легче перенести периоды повышенной солнечной активности, специалисты рекомендуют:

соблюдать режим сна и отдыха;

пить достаточное количество воды;

по возможности избегать переутомления и стрессов;

ограничить употребление алкоголя и большого количества кофеина;

людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы следовать рекомендациям лечащего врача.

Также напомним, что: Есть всего три минуты: одесские медики объяснили, как остановить сильное кровотечение

Хотя на 16 июля сильных магнитных бурь не прогнозируется, специалисты советуют следить за обновлениями космической погоды, поскольку солнечная активность может меняться достаточно быстро.